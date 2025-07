Divadlo Andreja Bagara chce zvýšiť návštevnosť a personálne kapacity

Nitra 16. júla (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa pokúsi v novej divadelnej sezóne zvýšiť návštevnosť divadla ponukou širšej škály predstavení. Umelecký šéf Michal Vajdička spoločne s dramaturgiou divadla vytvorili novú divadelnú sezónu s jasnou ideovou líniou, skonštatovala riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.



Podľa slov riaditeľky chce DAB zvyšovať počet odohraných predstavení a dopĺňať atraktívne a umelecky hodnotné inscenácie do repertoáru. „V tejto súvislosti však budeme musieť uvažovať o zvýšení personálnych kapacít divadla. Ako riaditeľka divadla tiež vnímam veľmi intenzívne nízke mzdové ohodnotenie zamestnancov v kultúre. Toto je téma, ktorá by sa mala čoraz viacej otvárať a je dôležité, aby sa o nízkych mzdách, nielen v divadle, vážne začalo hovoriť,“ povedala Moravčíková.



Počas divadelných prázdnin sa DAB spolu so svojím zriaďovateľom Nitrianskym samosprávnym krajom venuje príprave veľkých investičných projektov. Patria k nim rekonštrukcia fasády budovy DAB za viac ako tri milióny eur i modernizácia javiskovej techniky v hodnote približne 900.000 eur.