Deti prostredníctvom výtvarných diel ukážu, ako vidia vesmír

Nitra 18. januára (TASR) – Žiaci materských, základných a základných umeleckých škôl sa môžu aj tento rok prihlásiť do 37. ročníka postupovej súťaže Vesmír očami detí. Jej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.



Okresné kolá pre žiakov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce pripravuje Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre. „Školy musia poslať výtvarné práce do 18. februára. Súťaží sa v piatich kategóriách, podľa veku školákov,“ informovala Jana Ondrušková z KOS.



Ako doplnila, výtvarné práce detí bude hodnotiť odborná porota. Vybrané diela budú v marci vystavené v KOS v Nitre, v dome kultúry v Zlatých Moravciach a v kultúrnom stredisku Večierka v Šali. „Na postup do celoslovenského kola vyberie práce okresná porota koncom februára. Výsledky celoslovenského kola budú zverejnené pravdepodobne v júni,“ doplnila Ondrušková.