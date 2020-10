Deťom na základných školách v Nitre sa budú venovať ambasádori športu

Nitra 9. októbra (TASR) – Deťom na nitrianskych základných školách sa budú venovať ambasádori športových aktivít. Zástupcovia mesta Nitra a Slovenského zväzu ľadového hokeja podpísali memorandum o spolupráci. Nová spolupráca prinesie do základných škôl v Nitre projekt Centrum športu pri základnej škole. Jeho cieľom je rozvíjanie pohybových aktivít detí na základných školách. Informovalo o tom vedenie mesta.



Športové centrum pri základnej škole zahŕňa týždenný školský korčuliarsky program a popoludňajšie športové aktivity v školských kluboch zamerané na všeobecnú športovú prípravu. Do aktivít sa zapoja deti z rôznych tried v rámci školského klubu.



S deťmi budú pracovať odborne pripravení ambasádori športových aktivít. Na jednu školu pripadne jeden stály ambasádor. „Momentálne sú vybraní štyria, ktorí budú pôsobiť na ZŠ Tulipánová, Beethovenova, Cabajská a Fatranská,“ uviedla Katarína Kretterová, koordinátorka práce s mládežou. Pilotný projekt športového centra pri základnej škole by sa mal realizovať počas dvoch školských rokov.