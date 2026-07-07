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Detská letná univerzita SPU sa začala slávnostnou imatrikuláciou
Podľa prorektorky pre vzdelávanie Lenky Lackóovej patria k zaujímavým aktivitám mladý hydrológ a mladý cukrovinkár.
Autor TASR
Nitra 7. júla (TASR) - Slávnostnou imatrikuláciou v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa v pondelok 6. júla začala Detská letná univerzita. Určená je pre deti vo veku od ôsmich do 11 rokov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Počas piatich dní sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s charakterom štúdia na SPU a vybranými témami, ktoré predstavujú súčasť ponuky študijných programov univerzity.
Aktivity Detskej letnej univerzity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov, napríklad mladý hipológ, kynológ, sokoliar, vodič, botanik, olympionik, potravinár či profík. Deti využijú infraštruktúru SPU, ku ktorej patrí aj jazdecké centrum, botanická záhrada, vivárium, environmentálne centrum, centrum univerzitného športu, Výskumné centrum AgroBioTech či Autoškola Akadémia. Zajazdia si na koni, spoznajú dravce, naučia sa niečo o výcviku psov a zajazdia si na aute, motorke, ale aj na traktore, zaplávajú si v univerzitnom bazéne.
Podľa prorektorky pre vzdelávanie Lenky Lackóovej patria k zaujímavým aktivitám mladý hydrológ a mladý cukrovinkár. „V univerzitnom Výskumnom centre AgroBioTech objavia deti ako mladí cukrovinkári proces výroby čokolády a cukrovej vaty. V Environmentálnom centre na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva sa dozvedia mnoho zaujímavostí o vode. Oboznámia sa s kolobehom vody v krajine. Zaujímavé sú ukážky pohybu vody - dažďový simulátor, modelovanie koryta vodného toku alebo preteky farebných gumených kačičiek v hydraulickom žľabe,“ povedala.
Detská letná univerzita vyvrcholí 10. júla slávnostnou promóciou v Aule SPU, na ktorej si 35 malých absolventov prevezme certifikát o absolvovaní Detskej letnej univerzity SPU.
Aktivity Detskej letnej univerzity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov, napríklad mladý hipológ, kynológ, sokoliar, vodič, botanik, olympionik, potravinár či profík. Deti využijú infraštruktúru SPU, ku ktorej patrí aj jazdecké centrum, botanická záhrada, vivárium, environmentálne centrum, centrum univerzitného športu, Výskumné centrum AgroBioTech či Autoškola Akadémia. Zajazdia si na koni, spoznajú dravce, naučia sa niečo o výcviku psov a zajazdia si na aute, motorke, ale aj na traktore, zaplávajú si v univerzitnom bazéne.
Podľa prorektorky pre vzdelávanie Lenky Lackóovej patria k zaujímavým aktivitám mladý hydrológ a mladý cukrovinkár. „V univerzitnom Výskumnom centre AgroBioTech objavia deti ako mladí cukrovinkári proces výroby čokolády a cukrovej vaty. V Environmentálnom centre na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva sa dozvedia mnoho zaujímavostí o vode. Oboznámia sa s kolobehom vody v krajine. Zaujímavé sú ukážky pohybu vody - dažďový simulátor, modelovanie koryta vodného toku alebo preteky farebných gumených kačičiek v hydraulickom žľabe,“ povedala.
Detská letná univerzita vyvrcholí 10. júla slávnostnou promóciou v Aule SPU, na ktorej si 35 malých absolventov prevezme certifikát o absolvovaní Detskej letnej univerzity SPU.