Detská pohotovosť v Nitre sa bude sťahovať do areálu nemocnice

Nitra 29. júla (TASR) – Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast sa od začiatku augusta sťahuje do nových priestorov. Doteraz sídlila na Špitálskej ulici, od 1. augusta bude situovaná v budove bývalého krčného oddelenia v areáli Fakultnej nemocnice Nitra.



Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ nemocnice zabezpečilo kontinuálne poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a poverilo Fakultnú nemocnicu Nitra prevádzkovaním ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, informovalo vedenie nemocnice.



Detská pohotovosť bude otvorená od pondelka do piatku v čase od 16.00 do 22.00 h. Počas víkendov a sviatkov bude fungovať od 7.00 do 22.00 h.