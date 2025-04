Diecézne múzeum vystavuje vernú kópiu Turínskeho plátna

Nitra 15. apríla (TASR) - Návštevníci Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade si môžu od utorka pozrieť vernú kópiu Turínskeho plátna. To bolo už od 25. marca umiestnené v dolnej lodi Katedrály-Baziliky sv. Emeráma. Po jeho presunutí bude v múzeu vystavené do 31. októbra. Výstavu pripravili nezisková organizácia Castellum a Nitrianske biskupstvo.



Ako informovali organizátori, Turínske plátno získala kráľovská rodina Savojských v roku 1460 a v roku 1983 ho odkázala pod správu Svätej stolice. Tkanina, na ktorej je vidieť otlačenú mužskú postavu vysokú približne 180 centimetrov vo veku 35 až 40 rokov, bola podrobená odbornému záujmu vedcov. „Aj na základe týchto výskumov vznikala prezentovaná kópia Turínskeho plátna. Autorom projektu je Róbert Pospíchal. Proces tvorby plátna trval päť rokov a na jeho výrobe sa podieľal medzinárodný tím expertov. Plátno široké 111 centimetrov a dlhé 436 centimetrov je utkané tradičnou metódou na špeciálne pripravenom tkáčskom stave,“ uviedli organizátori.



Nitrianske biskupstvo pripomína, že originálne Turínske plátno je vzácna relikviárna pamiatka. Spája sa s mestom Turín a s Katedrálou svätého Jána Krstiteľa, kde je dnes vystavená jeho kópia. „Ide o pohrebný rubáš, do ktorého bol po sňatí z kríža v roku 33 nášho letopočtu zahalený Ježiš Kristus. Prvé zmienky o plátne pochádzajú z 13. storočia, následne viackrát menilo svojich majiteľov. Počas stáročí bolo opakovane vystavené požiarom, pričom k najrozsiahlejšiemu poškodeniu došlo v roku 1532,“ doplnilo biskupstvo.