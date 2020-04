Dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre už ušili stovky ochranných rúšok

Nitra 7. apríla (TASR) – Pracovníci dielní Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre už ušili viac ako tisíc ochranných rúšok. DAB ich v týchto dňoch distribuuje tam, kde je ich najviac treba.



Ako informoval riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy, niekoľko stoviek ochranných rúšok bolo odovzdaných do Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre. Desiatky boli odoslané aj do obce Malý Lapáš a ďalšie dostali zdravotníci.



Niekoľko stoviek ochranných rúšok darovalo DAB aj Chirurgickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Nitre. „Som veľmi rád, že naše divadlo môže pomáhať ľuďom aj v čase epidémie ochorenia COVID-19. Napríklad aj darovaním rúšok, ktoré si od nás osobne prevzal prednosta chirurgickej kliniky Jozef Korček spolu s vrchnou sestrou Máriou Dumančičovou,“ povedal Dóczy.



Ako doplnil, okrem pomoci pri ochrane zdravia pomáha DAB v týchto dňoch svojim priaznivcom prekonať obdobie epidémie aj pomocou kultúrneho programu. Ten divadlo prenieslo zo svojich javísk do online priestoru. „Okrem uvádzania obľúbených inscenácií počas Divadelných pondelkov zverejňujeme na svojom youtube kanáli a na sociálnych sieťach aj rozprávky čítané hercami divadla, divadelné kvízy, tajničky či zaujímavosti zo zákulisia DAB,“ dodal Dóczy.