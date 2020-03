Do areálu nemocnice sa bude vstupovať iba cez roztrieďovací stan

Nitra 17. marca (TASR) – Fakultná nemocnica v Nitre realizuje v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu nové opatrenia. Od stredy 18. marca bude možné vstupovať do nemocničného areálu iba hlavným vchodom na Rázusovej ulici. Okrem toho každý, kto bude chcieť vstúpiť do areálu nemocnice, bude musieť prejsť červeným, roztrieďovacím stanom, ktorý bude umiestnený na parkovisku pri hlavnom vchode.



„Tam zdravotnícky personál zmeria všetkým telesnú teplotu a vykoná vstupné roztriedenie pacientov a sprevádzajúcich osôb. Následne budú odosielaní na príslušné medicínske pracovisko. Roztrieďovací stan bude v prevádzke 24 hodín denne,“ informovala nemocnica na sociálnej sieti.







Nemocnica zároveň upozornila, že každý, kto vstupuje do areálu, je povinný chrániť sa ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou účinnou ochranou úst a nosa.



„Pokiaľ to ambulancia lekára umožňuje, je potrebné využiť elektronické predpisovanie liekov. Je dôležité uvádzať vždy pravdivé a úplné informácie o zdravotnom stave, cestovateľskej anamnéze a ostatných sociálnych kontaktoch, aby sa predišlo šíreniu akéhokoľvek nákazlivého ochorenia a ohrozeniu ostatných navôkol, vrátane ošetrujúceho personálu,“ pripomenula nemocnica.