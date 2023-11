Do Strategického parku Nitra začne po rokoch sporov premávať MHD

Nitra 30. novembra (TASR) - Do Strategického parku Nitra začne od nedele 10. decembra premávať mestská hromadná doprava (MHD). Podľa informácie spoločnosti Transdev, ktorá zabezpečuje MHD v Nitre, obsluhu Ulice Cez panské budú zabezpečovať vybrané spoje linky 23. Na ulici budú zriadené štyri nové zastávky Strategický park I až Strategický park IV. Nová zastávka Priemyselný park VI bude zriadená na Ulici Na pasienkoch pre linky 2, 4, 16, 17 a 23.



Firmy pôsobiace v priemyselnom parku niekoľko rokov upozorňovali na chýbajúcu MHD. Problémom bolo financovanie dopravy. Mesto požadovalo od firiem pôsobiacich v parku, aby sa podieľali na financovaní mestskej hromadnej dopravy do parku. Firmy túto požiadavku odmietali. Argumentovali tým, že zabezpečiť základnú obslužnosť je zákonnou povinnosťou mesta.



Zavedenie MHD do nitrianskeho strategického parku schválili mestskí poslanci v novembri tohto roka. Podľa dopravcu zavedením linky sa zvýši počet najazdených kilometrov o 5862 ročne. Pri cenách platných v tomto roku predstavuje nárast nákladov 14.933 eur. Časť firiem pôsobiacich v parku súhlasila, že na prevádzkovanie dopravy prispeje celkovou sumou 7150 eur ročne. Na financovaní zvyšnej sumy 7783 eur sa bude mesto Nitra podieľať sumou 7394 eur (95 percent). Zvyšných päť percent uhradia obce, ktoré sú súčasťou Zmluvy o službách vo verejnom záujme.