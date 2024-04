Dobrovoľníci v Nitre vyčistia miesto, ktoré si najviac zaslúži upratať

Nitra 16. apríla (TASR) - Dobrovoľníci z iniciatívy Čistá Nitra sa po zimnej sezóne opäť pustia do upratovania mesta. Ako informovali, stretnú sa 20. apríla o 9.00 h na Staničnej ulici. Ako prvú vyčistia dobrovoľníci nitriansku autobusovú stanicu.



"Po zverejnení otázky, ktoré miesto v Nitre si najviac zaslúži upratať, prišlo najviac odpovedí, že je to opäť naša vstupná brána do mesta. Na akcii sú vítaní všetci, ktorí majú chuť a čas skrášliť kúsok nášho mesta. Informácie a ochranné pomôcky budú k dispozícii priamo na mieste," doplnili organizátori.