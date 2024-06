Na Martinskom vrchu predstavia archeopark i prácu archeológov

Nitra 19. júna (TASR) - Nahliadnutie do depozitára archeologických nálezov, zoznámenie sa s prácou archeológov i komentované prehliadky archeoparku ponúkne Deň otvorených dverí (DOD) na Martinskom vrchu v Nitre. Podujatie, ktoré sa bude konať 6. júla od 10.00 h do 16.00 h, je súčasťou mestských osláv Nitra, milá Nitra.



Archeologický ústav SAV, ktorý je organizátorom DOD, aj tento rok zoznámi návštevníkom s archeologickými pamiatkami, s výsledkami výskumov a predvedie aj spôsoby a metódy práce vedcov. "Súčasťou podujatia sú virtuálne, ale aj reálne rekonštrukcie archeologických objavov, ktoré priblížia život v dávnych dobách," pripomenuli organizátori.



Návštevníci podujatia sa môžu zúčastniť aj na komentovaných prehliadkach, ktoré sa v areáli bývalých Zoborských kasární na Martinskom vrchu budú konať o 11.00, 13.00 a 15.00 h so zrazom pri hlavnom vstupe do areálu. Sprístupnený bude aj archeopark s veľkomoravskou osadou a Kostolom sv. Martina. "Budú sa tu tiež konať keramické dielne, vypaľovnie keramiky v dávnovekej hrnčiarskej peci i ukážky veľkomoravskej kuchyne," uviedli organizátori.



Deň otvorených dverí v depozitároch Archeologického ústavu zasa ponúkne prezentáciu vybraných významných archeologických nálezov, ukážku laboratórnych prác pri konzervovaní artefaktov, detský tréningový archeologický výskum i ukážky 3D a virtuálnej archeológie.