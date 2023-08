Nitra dokončila rekonštrukciu lávky ponad železničnú stanicu

Nitra 1. augusta (TASR) - Mesto Nitra ukončilo rekonštrukciu lávky nad železničnou stanicou. Ako na sociálnej sieti uviedol primátor Marek Hattas, premostenie, ktoré ponad železnicu spája Staré mesto so sídliskom Čermáň, je sprístupnené už niekoľko dní, oficiálne uvedenie do prevádzky je naplánované na 14. augusta.



Prípravné a stavebné práce na oprave lávky trvali vyše roka. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie mesto dostalo 26. júla. Súčasťou premostenia je aj nový výťah, ktorý však zatiaľ nefunguje. "Dolaďujeme ešte pár detailov, napríklad servisnú zmluvu k výťahu. Potom bude v prevádzke aj ten," povedal primátor.



Ako doplnil, v rámci rekonštrukcie sa opravila mostovka i schodisko. Vymenili sa priečniky a stuženia, pribudlo nové osvetlenie. "Dodatočne sme opravili aj dva existujúce chodníky od lávky k železničiarskej ulici. Som rád, že sme sa pustili do opravy, ktorá bola roky prehliadaná a po rokoch máme novú a najmä bezpečnú lávku," dodal Hatttas.