Domovy sociálnych služieb v NSK majú stále nula ochorení COVID-19

Nitra 14. mája (TASR) – V domovoch sociálnych služieb (DSS) na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) nebol doposiaľ evidovaný ani jeden prípad nákazy novým koronavírusom. Podľa lekára NSK Ľubomíra Ševčíka sa pod tento výsledok podpísali predovšetkým včasné a razantné opatrenia.



NSK podľa jeho slov na riziko ochorenia COVID-19 reagoval hneď, ako to bolo možné. „Ako prvý samosprávny kraj sme už 28. februára vydali usmernenia a pokyn pre zariadenia sociálnych služieb a tiež pre lekárov a zdravotníkov. Následne sa 3. marca konalo stretnutie so všetkými riaditeľmi nemocníc a ďalšími pracovníkmi. Vedeli sme, že treba prijať razantné kroky, hlavne zákaz návštev, aby sa ľudia neinfikovali. Spravili sme všetko preto, aby sme zabránili šíreniu a masívnemu výskytu koronavírusu v našom kraji,“ zhodnotil Ševčík.



Kraj má momentálne k dispozícii viac ako 10.000 rýchlotestov zo správy štátnych hmotných rezerv. „Chýba nám ešte 800. Keď ich dostaneme, tak budeme môcť ukončiť plošné testovanie v DSS. Jeho účelom je zistiť, v akom percente sa infikovali klienti a zamestnanci v domovoch. Ak budú testy pozitívne, bude uskutočnené dodatočné, presnejšie a drahšie testovanie. Zatiaľ stále platí, že všetky testy v DSS v našom kraji boli negatívne a máme v nich nula prípadov ochorenia COVID-19,“ povedal Ševčík.



Ako pripomenul, NSK sa už teraz pripravuje na prípadnú druhú vlnu pandémie, ktorá by podľa lekára NSK mohla prísť na prelome septembra a októbra s nástupom chrípkového obdobia. „Najrizikovejší budú opäť klienti DSS a my sa chceme zamerať na to, aby sme boli pripravení situáciu zvládnuť čo najlepšie,“ dodal Ševčík.