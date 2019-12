Rekonštrukcia Univerzitného mosta v Nitre obmedzí opäť dopravu

Nitra 3. decembra (TASR) – Slovenská správa ciest upozorňuje vodičov na presmerovanie dopravy na Univerzitnom moste v Nitre. Od najbližšieho víkendu 7. a 8. decembra bude doprava presmerovaná z pravej na ľavú stranu mosta. „Môže sa začať s opravou pravej strany, ktorá by mala byť ukončená do konca marca budúceho roka,“ informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.



Rekonštrukcia Univerzitného mosta v Nitre sa začala v auguste tohto roka. „Most fungoval od 60. rokov minulého storočia a za viac ako pol storočie sa na ňom robili iba kozmetické zásahy. Teraz sa rekonštruuje kompletne a vymeniť sa na ňom musí všetko, vrátane ložísk,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek. Zásadnú opravu mosta pripravovala Slovenská správa ciest niekoľko rokov. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu viac ako 2,2 milióna eur.