Poľnohospodárska univerzita v Nitre získala značku kvality

Nitra 14. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) získala značku kvality v oblasti riadenia ľudských zdrojov HR Excellence in Research. Ocenenie udeľuje Európska komisia (EK) a znamená garanciu európskeho štandardu starostlivosti o zamestnancov, kvality pracovného prostredia, transparentnosti a otvorenosti výberového procesu, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová. Okrem zvýšenia atraktivity SPU pre výskumných pracovníkov posilní aj šance univerzity podieľať sa na medzinárodných výskumných projektoch.



O získanie tohto ocenenia sa nitrianska SPU usilovala od januára 2022, keď sa zapojila do projektu HR Award (HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers). Listom adresovaným Európskej komisii sa zaviazala implementovať Stratégiu ľudských zdrojov na zlepšenie pracovných podmienok výskumných pracovníkov v súlade s Európskou chartou výskumných pracovníkov a Kódexom správania pre nábor výskumných pracovníkov.