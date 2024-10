Nitra finišuje s prípravou vianočného mestečka

Nitra 31. októbra (TASR) - Necelý mesiac zostáva do otvorenia vianočného mestečka na Svätoplukovom námestí v Nitre. Otvorené bude od 29. novembra do 31. decembra, zatvorené zostane len počas sviatočných dní od 24. do 26. decembra. Novinkami budú vyhliadkové kolo a nová vianočná výzdoba, na ktorú schválili mestskí poslanci 20.000 eur, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Slávnostné otvorenie vianočného mestečka je plánované na prvú adventnú nedeľu, ktorá pripadne na 1. decembra. Program sa začne o 17. hodine a jeho súčasťou bude rozsvietenie hviezdy na vrchole vianočného stromčeka. Na námestie zíde v tento deň z Nitrianskeho hradu sprievod svetiel, ktorý sa pripojí k ďalšiemu programu.



Mikuláš zavíta do Nitry na druhú adventnú nedeľu (8. 12.) o 17. hodine. V tento večer sa slávnostne rozsvieti celý vianočný stromček. Ten bude osadený na námestí už od 8. novembra. Približne 35-ročný, 14 metrov vysoký smrek pichľavý vyrástol v areáli Materskej školy Okružná.



Program vianočného mestečka bude v tomto roku koncipovaný ako symbolické otváranie okienok adventného kalendára, v ktorých sú ukryté prekvapenia, povedal Holúbek. Pondelky budú patriť koledám, utorky budú rockové, stredy komunitné, štvrtky školské. Nasledovať budú párty piatky, zimné soboty a slávnostné nedele.



Radnica sa v tomto roku vracia ku konceptu vianočného mestečka v kruhu. Celkovo 30 predajných stánkov bude rozmiestnených okolo fontány. V jednom z nich budú predávať nápoje rôzne charitatívne organizácie. Osem stánkov bude ponúkať občerstvenie, sedem bude nápojových a v 13 stánkoch budú predajcovia predávať predmety a produkty spájané s Vianocami. Posledný stánok bude preberať naspäť zálohované vratné poháre.