Nitrianska galéria pozýva na stretnutia so slovenskými spisovateľmi

Nitra 26. septembra (TASR) - V Nitrianskej galérii pokračuje jesenný cyklus pravidelných diskusií so slovenskými spisovateľmi. Po septembrovej diskusii s Beátou Balogovou čakajú čitateľov ďalšie dve literárne stretnutia.



Moderátor diskusií Dado Nagy sa bude 25. októbra v priestoroch galérie zhovárať so slovenskou poetkou Katarínou Kucbelovou. "Jej básne boli preložené do viac ako desiatky jazykov a vyšli v rôznych zahraničných antológiách. Pracuje ako kultúrna manažérka, spoluzakladala literárnu cenu Anasoft litera a do roku 2012 bola jej riaditeľkou," informovala Nitrianska galéria.



Súčasťou jesenného cyklu literárnych diskusií bude aj beseda s Marekom Vadasom, ktorá sa bude konať 21. novembra. "Debutoval v roku 1994 zbierkou poviedok Malý román. Jeho rukopis je ovplyvnený africkým štýlom rozprávania, v ktorom sa mieša skutočnosť a fantázia, mágia a čierny humor, absurdita a temné existenciálne tóny," doplnili organizátori.