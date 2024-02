Nitrianska nadácia podporí technické vzdelávanie na stredných školách

Nitra 23. februára (TASR) - Stredné školy z okresu Nitra môžu získať grant vo výške 1300 eur. Nitrianska komunitná nadácia (NKN) vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci piateho ročníka grantového programu Inovatívne s Foxconnom. Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú technické vzdelávanie mladých ľudí na stredných školách v okrese, informovala Eva Vargová z NKN. Termín uzávierky predkladania projektov je do 25. marca.



O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie s právnou subjektivitou - stredné školy a stredné odborné školy so sídlom v okrese Nitra. "V rámci aktuálneho ročníka grantového programu podporíme stredné školy s projektami v oblasti technického vzdelávania, ktoré pomôžu do praxe pripraviť kvalitných a zručných technikov novej generácie T," povedal Ladislav Procházka zo spoločnosti Foxconn Slovakia, ktorá je hlavným partnerom projektu.



Podporu môžu školy získať na inovatívne formy vzdelávania v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky, ktoré prepája teóriu s praxou, skvalitňuje vzdelávací proces v danej oblasti a vytvára predpoklady na získanie vedomostí, zručností a skúseností pri uplatnení sa na trhu práce v danom odbore.



Aktivity by mali byť zamerané na technické myslenie, ktoré umožňuje tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy, vytvorenie a materiálne vybavenie technických kútikov, učební techniky, prezentácie a praktické školenia nových technológií s využitím v praxi.