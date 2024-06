Historické hodiny na starej nitrianskej radnici opäť ukazujú čas

Nitra 21. júna (TASR) - Historické vežové hodiny na starej radnici na nitrianskej pešej zóne opäť ukazujú čas. Mechanizmus, ktorý riadi ručičky, poškodila dažďová voda a hodiny niekoľko mesiacov stáli. Ako informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, celý hodinový stroj museli rozobrať a previezť do dielne špecialistu.



"Oprava hodín stála približne 1900 eur. Ich spätná montáž v podkroví budovy prebehla uprostred jari. Odvtedy znova ukazujú presný čas všetkým, ktorí prichádzajú na Svätoplukovo námestie do centra Nitry. Aby to tak ostalo, zabezpečí mestský podnik Službyt pravidelnú odbornú údržbu hodín," uviedol.



Hodiny poškodila pri prudkých lejakoch dažďová voda, ktorá cez deravú strechu stekala priamo na ne. "V podkrovnom teple sa voda rýchlo vyparila, takže ani pri pravidelných kontrolách nebolo vidno, odkiaľ na mechanizmus stekala. Až raz to náhodou zistil majster hodinár, keď počas prudkej búrky vyšiel do podkrovia budovy a videl, ako sa cez prasklinu na streche rovno na citlivé srdce vežových hodín valil prúd dažďovej vody," priblížil Holúbek.



Voda vysušila olejové misky v citlivom mechanizme, následne sa úplne zadreli ložiská. "Celý prístroj sa musel kompletne rozobrať, potom sa urobil výbrus ložísk a dával sa nový náter tak, aby mechanizmus vyzeral, ako keby práve vyšiel z výrobnej dielne," vysvetlil hodinár Peter Minár zo Zlatých Moraviec.



Vežové hodiny dávalo mesto opravovať aj pred štyrmi rokmi. Jeden z ciferníkov vtedy praskol a znemožnil chod ručičiek. Okrem výmeny ciferníka sa na jar 2020 menili aj náhony ručičiek a ložiská. "Hodiny sú pomerne raritné. Ide o klasické mechanické vežové hodiny z 50. rokov minulého storočia. Nitra je aj podľa hodinára jediným mestom v okolí, ktoré sa môže podobným kúskom vo vlastníctve samosprávy pochváliť," dodal Holúbek.