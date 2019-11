Nitra hľadá ľudí na odpratávanie snehu, za prácu ponúka odmenu

Nitra 13. novembra (TASR) – Nitrianska radnica hľadá brigádnikov, ktorí by cez zimu pomohli s odhŕňaním snehu na mestských komunikáciách. Mesto už oznam zverejnilo na sociálnych sieťach. „Hľadáme aktívnych ľudí, ktorí pomôžu svojmu mestu popasovať sa s nádielkami snehu,“ uvádza sa vo výzve.



Radnica pripomína, že takzvaná chodníková novela preniesla povinnosť postarať sa o chodníky na plecia miest a obcí. „V Nitre máme takmer 400 kilometrov chodníkov. Aby sme to všetko v zime zvládli, potrebujeme pomoc obyvateľov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mestskom úrade,“ konštatuje mesto vo výzve. Radnica zároveň pripomína, že s aktívnymi občanmi podpíše dohodu, na základe ktorej vyplatí päť eur za hodinu odpratávania snehu.



Mesto už počas minulej zimy využilo pri odstraňovaní snehu a ľadu z chodníkov 52 aktivačných pracovníkov. Radnica sa vtedy dohodla na spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže, takže sa do zimnej údržby zapojilo aj desať mužov vo výkone trestu.