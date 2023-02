Nitra hľadá nominantov do Rady seniorov

Nitra 27. februára (TASR) - Nitrianska radnica hľadá vhodných kandidátov do Rady seniorov, ktorá je stálym poradným orgánom primátora mesta. Jej úlohou je zastupovanie starších ľudí v oblasti ich práv a dôstojných životných podmienok.



Ako informoval mestský úrad, každá seniorská organizácia v Nitre má právo navrhnúť do rady jedného člena. "K nominácii priloží štruktúrovaný životopis kandidáta so zameraním na jeho predchádzajúce profesijné pôsobenie, zakladateľskú dokumentáciu organizácie seniorov, predmet činnosti organizácie a územný rozsah pôsobnosti," uviedol magistrát.



Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú v rade vytvorené tri miesta. "Tlačivo nominovaného kandidáta je potrebné odoslať poštou alebo doručiť na podateľňu najneskôr do 16. marca," upozornil mestský úrad.