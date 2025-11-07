< sekcia Regióny
Nitra hľadá nový vianočný stromček, pôvodný sa zlomil pri prevoze
V tomto roku osadí mesto Nitra tri vianočné stromčeky.
Autor TASR
Nitra 7. novembra (TASR) - Mesto Nitra hľadá nový vianočný stromček. Pôvodný mal byť osadený na Svätoplukovom námestí v piatok dopoludnia, jeho prevoz na námestie sa však neuskutočnil. „Pri nakladaní sa strom zlomil v oblasti rozvetvenej koruny, je teda nepoužiteľný,“ skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Približne 30 rokov starú 14 metrov vysokú jedľu srienistú darovala mestu obyvateľka mestskej časti Zobor.
V tomto roku osadí mesto Nitra tri vianočné stromčeky. Okrem hlavného na Svätoplukovom námestí budú ďalšie dva osadené v mestskej časti Chrenová pri Kine Lipa a v mestskej časti Klokočina pri obchodnom centre. Vianočné mestečko bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.
V tomto roku osadí mesto Nitra tri vianočné stromčeky. Okrem hlavného na Svätoplukovom námestí budú ďalšie dva osadené v mestskej časti Chrenová pri Kine Lipa a v mestskej časti Klokočina pri obchodnom centre. Vianočné mestečko bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.