Nitra hľadá predajcov do Vianočného mestečka i na pešiu zónu
Trhové predajné miesta budú situované na Svätoplukovom námestí.
Autor TASR
Nitra 10. apríla (TASR) - Mesto Nitra hľadá predajcov do Vianočného mestečka. Záujemcovia o prenájom mestských stánkov môžu svoje žiadosti posielať do konca apríla, informovala radnica.
Trhové predajné miesta budú situované na Svätoplukovom námestí. Vlani bolo v mestečku umiestnených 30 predajných stánkov. Tohtoročnou novinkou by mala byť možnosť predaja aj vo vlastnom stánku na vybraných miestach pešej zóny.
Trhové predajné miesta budú situované na Svätoplukovom námestí. Vlani bolo v mestečku umiestnených 30 predajných stánkov. Tohtoročnou novinkou by mala byť možnosť predaja aj vo vlastnom stánku na vybraných miestach pešej zóny.