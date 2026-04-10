Piatok 10. apríl 2026
Nitra hľadá predajcov do Vianočného mestečka i na pešiu zónu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Marko Erd

Autor TASR
Nitra 10. apríla (TASR) - Mesto Nitra hľadá predajcov do Vianočného mestečka. Záujemcovia o prenájom mestských stánkov môžu svoje žiadosti posielať do konca apríla, informovala radnica.

Trhové predajné miesta budú situované na Svätoplukovom námestí. Vlani bolo v mestečku umiestnených 30 predajných stánkov. Tohtoročnou novinkou by mala byť možnosť predaja aj vo vlastnom stánku na vybraných miestach pešej zóny.
.

