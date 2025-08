Nitra hľadá víziu pre svoj ďalší urbanistický rozvoj

Nitra 5. augusta (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje nový územný plán. Podkladom preň má byť aj celková vízia a návrh konceptu ďalšieho rozvoja mesta, na ktorý magistrát pred časom zrealizoval verejnú súťaž. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 182.000 eur.



Vízia sa má stať hlavným východiskovým podkladom pre vypracovanie nového územného plánu Nitry. Magistrát od nej očakáva riešenia a návrhy na budúci charakter mesta. „Musí zohľadniť význam Nitry ako územnosprávneho a kultúrneho centra regiónu, prítomnosť univerzít a využiť s tým súvisiaci potenciál,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.



Ideový návrh má načrtnúť predstavu o tom, ako sa má mesto ďalej rozvíjať, aký typ zástavby by mu mal dominovať, a aký charakter by mali mať bytové, výrobné a kultúrne zóny. Má tiež načrtnúť spôsob, ako by sa malo mesto vysporiadať s problematikou nastupujúcich klimatických zmien a zlepšovať mikroklímy mestských štruktúr. „Ideový súťažný návrh bude spracovaný ako celok, ktorý obsiahne celý kataster Nitry a jeho väzby na ďalšie susedné mestá a obce. Okrem tohto súťažného dialógu bude vyhlásená aj verejná súťaž na spracovateľa územného plánu,“ pripomenul mestský úrad.