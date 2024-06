Jarmoky a trhy budú aj tento rok súčasťou letných podujatí v Nitre

Nitra 9. júna (TASR) - Súčasťou letného kultúrneho programu v Nitre budú aj tento rok tradičné jarmoky a trhy. Sériu podujatí otvoria mestské oslavy Nitra, milá Nitra, ktoré sa budú aj s remeselným trhom konať od 5. do 7. júla.



Ďalším podujatím budú Nitrianske hody a dožinky, ktoré sa budú na Svätoplukovom námestí sláviť 17. a 18. augusta. Ako informovala radnica, ich súčasťou bude aj jarmok určený predovšetkým ľudovoumeleckým remeselníkom a prevádzkovateľom malých kolotočov a atrakcií. "Na Svätoplukovom námestí sa bude odohrávať popoludňajší kultúrny program. V nedeľný (18. 8.) večer prejde cez pešiu zónu slávnostný sprievod, ktorý na námestí odovzdá dožinkový veniec. Hudobné vystúpenia budú dotvárať kulisu predajných stánkov až do zotmenia," uviedol magistrát.



Chrenovské slávnosti sa budú na sídlisku Chrenová konať pred bývalým kinom Lipa 23. a 24. augusta. Okrem jarmoku bude súčasťou podujatia aj kultúrny a hudobný program. "V dňoch od 29. do 31. augusta sa bude konať jarmok aj na sídlisku Klokočina, po pravej strane Hviezdoslavovej triedy a Mikovíniho ulice. Jeho súčasťou bude kultúrny program s hudobnými vystúpeniami, ktoré doplnia kolotoče, lunapark a stánky s občerstvením," doplnila radnica.