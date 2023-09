Jesenný cyklus literárnych besied otvorí diskusia s Beatou Balogovou

Nitra 14. septembra (TASR) - V Nitrianskej galérii pokračuje cyklus pravidelných besied so slovenskými spisovateľmi. Najbližšia diskusia sa bude v galerijnom Salóne konať 20. septembra.



Ako uviedli organizátori, hostkou moderátora Dada Nagya bude literátka a novinárka Beata Balogová. "Je absolventkou Kolumbijskej univerzity v New Yorku v Spojených štátoch, kde študovala žurnalistiku. V roku 2020 vyhrala Európsku novinársku cenu v kategórii názorov a komentárov. Je členkou Výkonného výboru Medzinárodného tlačového inštitútu. V minulých rokoch jej vyšli publikácie Kniha plná ľudí, O zmysle života, rodinný príbeh pod názvom Kornélie a ďalšie," doplnili organizátori.



Nitrianska galéria pripravuje pravidelný cyklus besied so spisovateľmi už 17. rok. "Okrem projektov a aktivít výtvarného charakteru tak otvárame svoje priestory aj iným, nevýtvarným médiám. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach," pripomenula Nitrianska galéria.