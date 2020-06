K najrizikovejším lokalitám v Nitre patria Dražovce a Krškany

Nitra 17. júna (TASR) – Z hľadiska bezpečnosti boli vlani najproblémovejšími lokalitami v Nitre mestské časti Dražovce a Horné a Dolné Krškany. Vyplýva to zo správy mestskej polície, o ktorej rokovalo zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní.



V lokalite Dražovce sa podľa MsP neustále opakujú problémy s rómskym etnikom. „Šlo predovšetkým o narúšanie susedských vzťahov, neustále obťažovanie občanov maloletými Rómami či krikom. Vyvstala tu potreba pravidelných kontrol hliadkami polície. V miestnom kultúrnom dome bol zriadený okrsok,“ informovala MsP.



S podobnými ťažkosťami zápasí aj mestská časť Horné a Dolné Krškany, kde sa podľa MsP k problémovej časti miestnej rómskej komunity pridali aj nepríjemnosti s ubytovanými cudzincami. „Príslušníci MsP tu hliadkujú v dvoch zmenách. Ich činnosť je zameraná hlavne na riešenie narúšania občianskeho spolunažívania, kontrolu dodržiavania verejného poriadku i dopravných predpisov,“ konštatuje sa v správe MsP.



Nitriansky primátor Marek Hattas v tejto súvislosti pripomenul, že Nitra musí riešiť aj ďalšie bezpečnostné problémy, ktoré súvisia napríklad s nočným životom v meste, predovšetkým na Mostnej ulici s vysokou koncentráciou nočných podnikov a barov.



„Riešime však aj rôzne drobné chuligánstvo a vyrovnávame sa aj so závažnou kriminalitou, ktorú rieši štátna polícia. V súčasnosti nemáme konkrétny problém, ktorý by nám výrazne vyskakoval zo štatistík, skôr viacej menších. Tak ako iné krajské mestá, aj my máme svoje vlastné ťažkosti, na ktoré sa zameriavame. Zasadá k nim každý mesiac bezpečnostná rada, kde sa zaoberáme ich riešením,“ dodal primátor.