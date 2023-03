Knižnica Ponitrianskeho múzea má korene v 19. storočí

Nitra 6. marca (TASR) - Ponitrianske múzeum buduje okrem zbierky muzeálnych predmetov aj svoju vlastnú knižnicu. Ako informovalo v rámci začínajúceho Týždňa slovenských knižníc, muzeálny knižniční fond bol oficiálne založený v roku 1968, no jeho korene siahajú až do 19. storočia.



Snahy o muzeálnu činnosť siahajú v Nitre do polovice 19. storočia, keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať zbierkové predmety a s nimi aj knihy. "V roku 1896 založil profesor Ján Tóth Múzeum Nitrianskej župy, ktorého súčasťou bola aj knižnica. Mala okolo 14.000 zväzkov kníh a nachádzalo sa tam aj niekoľko historicky vzácnych kníh a prvotlačí," uviedla Dominika Juricová z Ponitrianskeho múzea.



Župné múzeum v Nitre spravovalo aj 40.000 zväzkov z knižničného fondu Matice Slovenskej, ktorý sem v roku 1907 deponovala uhorská vláda. "Po vytriedení si knižnica múzea nechala takmer 11.000 zväzkov a zvyšok prevzalo Národné múzeum v Budapešti. Matičné knihy, ktoré tam zostali, sa v roku 1920 vrátili naspäť do Matice slovenskej v Martine. Po zrušení Župného múzea v roku 1951 boli muzeálne a knižné fondy prevezené do Bojníc a knižnica zanikla," vysvetlila Juricová.



Pokračovateľom niekdajšieho Župného múzea bolo Vlastivedné múzeum, ktoré v Nitre vzniklo v roku 1962. Knižničný fond sa tu začal budovať postupne. Za začiatok existencie knižnice možno považovať rok 1968, keď bol vykonaný prvý zápis do prírastkovej knihy. "Múzeum buduje knižničný fond najmä pre potreby svojich pracovníkov, ktorým slúžil pri ich vedeckovýskumnej činnosti. Súčasná knižnica je výsledkom viac než 50-ročného úsilia jej pracovníkov," dodala Juricová.