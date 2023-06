V Nitrianskom kraji chcú dobudovať Cyrilometodskú kultúrnu cestu

Nitra 13. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) v Nitrianskom kraji chce pokročiť pri budovaní Cyrilometodskej kultúrnej cesty. Podľa riaditeľa KOCR Daniela Balka je nutné investovať predovšetkým do budovania infraštruktúry.



Cyrilometodská kultúrna cesta zahŕňa viac ako 5000 kilometrov turistických chodníkov, ktoré spájajú významné pútnické miesta v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku, Albánsku, Severnom Macedónsku, Grécku a Turecku. Vedú cez územia, ktorými mal Cyril a Metod putovať v 9. storočí na Veľkú Moravu.



Kým v Českej republike pri budovaní cesty značne pokročili, na Slovensku podľa Balka stále zaostávame. "Ide o celoeurópsku cestu a na území Slovenska je na nej potrebné dobudovať prakticky celú infraštruktúru. Je to pútnická trasa, čo znamená, že keď sa po nej vyberiem, tak očakávam, že každých desať kilometrov nájdem nejakú zaujímavú zastávku, každých 20 kilometrov sa budem môcť niekde vyspať, budem sa mať kde najesť... Turista prichádzajúci na slovenskú stranu by teda mal mať až po ďalšie hranice k dispozícii nejakú vybavenosť. Samotné podujatia a atrakcie sú samozrejme hlavným lákadlom, ale bez základnej infraštruktúry to nefunguje," skonštatoval Balko.



Na Slovensku značené chodníky Cyrilometodskej cesty spájajú významné centrá Veľkej Moravy. Okrem Nitry a Bratislavy je to aj Trenčín, Kopčany, Bojná, Smolenice či Branč. Aj pre nedostatočne vybudovanú infraštruktúru je na webovej stránke pútnickej cesty rada, aby si turisti vzali veľa proviantu, pretože pôjdu cez úseky, kde nie je možné zakúpiť si jedlo. "Preto chceme nájsť zdroje na Cyrilometodskú cestu. Nielen z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), ale aj z národných zdrojov," vysvetlil Balko.



Podľa jeho slov samosprávne kraje môžu byť žiadateľmi financií z Programu Slovensko a NSK chce tieto peniaze využiť aj na dobudovanie Cyrilometodskej cesty. "Neviem, ako premýšľajú v Žilinskom, Trenčianskom, Trnavskom či Bratislavskom kraji, ale náš koordinátor sa s nimi snaží komunikovať. Zatiaľ sa šlo len do menších ´mäkkých´ projektov, napríklad do vytvorenia QR kódov pre jednotlivé turistické atrakcie. Mňa teší, že sa postupne pracuje aj na ďalších projektoch, napríklad na cyklotrase, ktorá povedie smerom od Trenčína. Veľa si sľubujem od Bojnej, ktorá je na trase a má veľký potenciál stať sa jedným z lákadiel Cyrilometodskej cesty svojou turistickou i kultúrnou infraštruktúrou," dodal Balko.