V Nitrianskom kraji spustili letnú cyklovýzvu Cajgluj krajom
Ambíciou KOCR je vytvoriť silnú komunitu cyklistov a výletníkov.
Autor TASR
Nitra 1. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj spustila letnú cyklovýzvu Cajgluj krajom. Výzva odštartovala v pondelok a potrvá do 30. augusta, informovala Lenka Hanková, manažérka pre rozvoj cykloturistiky KOCR Nitriansky kraj.
Do cyklovýzvy sa môžu zapojiť jednotlivci, dvojice, rodiny s deťmi, partie kamarátov aj víkendoví výletníci. Vyberú si jednu zo 40 lokalít v Nitrianskom kraji a prídu tam na bicykli. Na mieste nájdu tabuľku s QR kódom, ktorá potvrdzuje, že ide o jednu z lokalít cyklovýzvy.
Odfotia sa pri danej lokalite a fotografiu zdieľajú vo facebookovej skupine Kam na bicykel v Nitrianskom kraji - Cajgluj krajom. Z vybraných fotografií vznikne na konci leta spoločné video, ktoré zachytí región cez výlety, spomienky a momenty samotných účastníkov.
Ambíciou KOCR je vytvoriť silnú komunitu cyklistov a výletníkov, ktorí budú objavovať nové miesta, zdieľať svoje zážitky a pomáhať Nitrianskemu kraju stať sa cykloregiónom číslo jeden, skonštatovala Hanková.
Do výzvy sú zaradené lokality naprieč Nitrianskym krajom, od historických pamiatok a hradov cez rozhľadne až po prírodné a vyhliadkové miesta. Zoznam je rozdelený podľa regiónov Nitra a Ponitrie, Tekov, Podunajsko, Štúrovo a dolný juh kraja. Účastníci môžu navštíviť dražovský kostolík, Nitriansky hrad, hrad Gýmeš, Levický hrad, skalné obydlia Brhlovce, komárňanskú pevnosť, Most Márie Valérie či Kamenínske slanisko.
