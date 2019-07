Domácnosti v Nitre dostanú nádoby na zber plastov

Doteraz mali obyvatelia rodinných domov na zber plastových odpadov k dispozícii žlté vrecia, ktoré postupne nahrádzajú 120-litrové žlté nádoby.

Nitra 26. júla (TASR) – Nitrianske komunálne služby v týchto dňoch rozdávajú domácnostiam v mestskej časti Krškany 800 nádob na plastový odpad. Doteraz mali obyvatelia rodinných domov na zber plastových odpadov k dispozícii žlté vrecia, ktoré postupne nahrádzajú 120-litrové žlté nádoby.



„Minulý rok sme začali v Dražovciach, lebo v tejto časti nie je zberný dvor. Máme na tieto nádoby veľké požiadavky od občanov, ľudia ich chcú, preto uvažujeme, že do konca roka by sme ďalších tisíc nádob umiestnili aj v iných mestských častiach,“ povedal riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb Ladislav Peniaško. Zároveň upozornil, že v prípade naplnenia nádoby môžu k nej obyvatelia položiť aj plastový odpad v žltých vreciach, ktoré pracovníci komunálnych služieb odstránia.



V horúcich dňoch sa množstvo plastového odpadu výrazne zvyšuje. „Pijeme oveľa viac nápojov ako zvyčajne, takže produkujeme oveľa viac odpadu v podobe plastových fliaš,“ potvrdil Peniaško. Do žltých nádob môžu občania dávať PET fľaše z minerálok a z nealko nápojov, obaly od aviváží, tekutých pracích práškov, kozmetiky, hygienických potrieb, ale aj tetrapaky z džúsov, mlieka a smotany zbavené nečistôt.