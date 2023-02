Kontaktné miesto pre cudzincov v Nitre poskytlo 30.000 asistencií

Nitra 15. februára (TASR) - Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN v Nitre poskytlo od marca do novembra 2022 viac ako 31.238 asistencií ľuďom, ktorí ušli pred vojnou z Ukrajiny. Ako sa uvádza v správe o činnosti COMIN-u, poskytnuté služby zahŕňali pomoc pri registrácii odídencov a hľadaní ubytovania. Ich súčasťou bola aj potravinová a materiálna pomoc, asistencia pri urgentnej zdravotnej starostlivosti, pri umiestňovaní detí do škôl a pri riešení rôznych krízových situácií.



S pokračovaním vojny na Ukrajine sa charakter aktivít COMIN-u postupne menil z krízových služieb na integračné. "Šlo o sociálnu a materiálnu pomoc, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, podporu pri prístupe k vzdelávaniu a psychologickej pomoci, právne poradenstvo a od marca sa stal súčasťou služieb COMIN-u aj detský kútik, ktorý poskytuje služby matkám s deťmi," uviedla Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN), ktorá pomáha pri aktivitách COMIN-u. Ako doplnila, v roku 2022 NKN zrealizovala aj verejnú zbierku a grantový program Nitra pomáha Ukrajine. "Z vyzbieraných peňazí bolo sumou 7257 eur podporených 15 komunitných projektov," doplnila Lachká.



Nitriansky viceprimátor Miloslav Špoták pripomenul, že štát mestu preplatil väčšinu nákladov, ktoré malo pri starostlivosti o odídencov z Ukrajiny. "Stabilne poskytujeme podporu len NKN na udržiavanie informačných služieb, napríklad na webovú stránku a právne poradenstvo. Všetky ostatné činnosti, ktoré poskytujú pracovníci v tomto centre, vrátane prenájmu a vybavenia, sú hradené z externých zdrojov. Prevažne je to UNHCR, teda Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov," vysvetlil Špoták.



Ako pripomenul, Nitra má okrem toho podpísané memorandum aj s UNICEF na financovanie takmer všetkých aktuálne poskytovaných služieb COMIN-u a ďalších aktivít, ktoré sú potrebné na integráciu. "Treba povedať, že tie služby nemajú byť orientované len na samotných odídencov z Ukrajiny, ale komplexne na všetky znevýhodnené skupiny v meste. Či už je to pri zvyšovaní kapacít v školách, zabezpečovaní školských klubov a ďalších služieb," doplnil Špoták.



Ako pred časom uviedla koordinátorka integrácie cudzincov na mestskom úrade Ivona Fraňová, v Nitre je v súčasnosti približne 4800 odídencov z Ukrajiny. Väčšinu z nich tvoria ženy, deti a starší ľudia, mužov je okolo desať percent. Podľa jej slov je rozdiel v zložení odídencov v prvej a v druhej vlne, keď už do mesta začali častejšie prichádzať aj celé rodiny s mužmi.