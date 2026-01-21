< sekcia Regióny
V Nitre predstavia tvorbu fotografky Dominiky Krošlákovej
Autorka pri svojej tvorbe zámerne pracuje s banálnymi objektmi, na ktorých demonštruje sprítomnenie predmetu v čase.
Autor TASR
Nitra 21. januára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre predstaví tvorbu fotografky Dominiky Krošlákovej. Výstava s názvom Esse est percipi, teda Byť znamená byť vnímaný, bude v priestoroch KOS sprístupnená od 6. do 20. februára.
Ako uviedla kurátorka Kristína Kiliková, autorka vo svojej tvorbe skúma hranicu medzi skutočnosťou a jej interpretáciou. „Svoju osobnú interpretáciu reality sa snaží priblížiť tak, že jednoduché organické predmety potiera balzamom, ktorý pripomína živicu. Týmto aktom poskytuje objektom ďalšiu štrukturálnu dimenziu. Následným prevedením fotografií do digitálneho negatívu nás uvádza do alternatívnej roviny skutočnosti,“ priblížila Kiliková.
Autorka pri svojej tvorbe zámerne pracuje s banálnymi objektmi, na ktorých demonštruje sprítomnenie predmetu v čase. „Stavia nás do pozície, v ktorej sme nútení s nimi nadviazať kontakt a čeliť tak predmetu, ktorý by našej pozornosti za bežných okolností unikol,“ doplnila kurátorka.
