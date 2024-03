V Nitre pripravili pre deti Prázdniny vo hvezdárni

Nitra 1. marca (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravilo na jarné prázdniny viaceré podujatia venované deťom a astronómii. Ako uviedli organizátori, zážitkové programy sa budú konať vo hvezdárni KOS v utorok 5. marca a vo štvrtok 7. marca.



Pre deti je pripravené rozprávanie o rôznych typoch vesmírnych rakiet, návšteva hvezdárne či hranie elektronického pexesa. "Návštevníci si budú môcť vyrobiť aj vlastnú jednoduchú raketu. Zabavia sa aj pri riešení rôznych hlavolamov," informovalo KOS.



Prázdninové podujatia vo hvezdárni KOS ponúkne aj program s názvom Ako sa stať mimozemšťanom. "Budeme sa rozprávať o tom, na čo všetko musí myslieť mimozemšťan, ak by chcel pristáť na našej Zemi. Popremýšľame aj nad tým, čo musíme vziať do úvahy, ak by sme na inú planétu leteli my. Nebudú chýbať ani návšteva hvezdárne a vypĺňanie zaujímavých rébusov," doplnili organizátori.