Nitrianske KOS sprístupnilo virtuálnu výstavu zo súťaže Region Art

Nitra 3. mája (TASR) – Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre sprístupnilo virtuálnu výstavu diel z výtvarnej súťaže Region Art 2021. Do aktuálneho ročníka postupovej súťaže sa prihlásilo 30 neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí do nej poslali 98 svojich prác.



Zapojiť sa mohli autori vo veku od 15 rokov, ktorí svoje práce prihlasovali podľa veku a vyhlásených kategórií. „Zastúpenie mali maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitné umenie a digitálna tvorba. Tento rok prevládala maľba, počtom diel i autorov. Aj vzhľadom na súčasnú situáciu okolo pandémie sa v kolekcii objavilo množstvo zaujímavých a inšpiratívnych prác, ktoré zaujali svojou autentickosťou a výtvarnosťou,“ uviedla Zdenka Smrečková z KOS.



Ako doplnila, diela posudzovala odborná porota, ktorá hodnotila silu výpovede diela, celkový výraz, osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienky a tiež autenticitu či originálnosť rukopisu. „Ocenené výtvarné diela postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Topoľčanoch. Celú výstavnú kolekciu si môžu záujemcovia pozrieť na webovej stránke KOS v Nitre,“ dodala Smrečková.