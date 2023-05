Krajská knižnica v Nitre organizuje zbierku hračiek pre deti

Nitra 9. mája (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre pomôže občianskemu združenie Podaj mi ruku pri nefinančnej zbierke. Jej cieľom je zozbierať pred nadchádzajúcim dňom detí hračky.



Zbierka sa začala v utorok a potrvá do 1. júna. "Čisté a nepoškodené hračky je možné priniesť do krajskej knižnice na Ulici Fraňa Mojtu 18. Vyzbierané hračky venujeme OZ Podaj mi ruku, ktoré ich posunie tam, kam treba. Spolu tak môžeme vyčariť úsmev na tvári aj tým, ktorí si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť," uviedli vyhlasovatelia zbierky.



OZ Podaj mi ruku Nitra zároveň pripomenulo, že darcovia môžu rodinám a ľuďom v núdzi pomôcť aj darovaním ďalších vecí. "Aktuálne zbierame aj oblečenie, trvanlivé potraviny, veci do domácnosti a kuchyne, posteľnú bielizeň, deky, uteráky, obrusy, drogériu i knihy. Zachovalé veci je možné počas pracovných dní odniesť na Mestskú tržnicu v Nitre na prvé poschodie," doplnilo OZ.