Knižnica v Nitre pripravila pre deti Večer s Pavlom Dobšinským
Autor TASR
Nitra 11. februára (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre pripravila pre svojich detských čitateľov program venovaný rozprávkam. Podujatie s názvom Večer s Pavlom Dobšinským sa bude v jej priestoroch konať 6. marca od 17.00 h.
Ako uviedla knižnica, večerné aktivity sú určené deťom vo veku od osem do desať rokov. „Týmto podujatím už tradične uzatvárame Týždeň slovenských knižníc. Spoločne si pripomenieme odkaz najznámejšieho slovenského zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského a spolu s deťmi sa budeme hlavne dobre baviť. Súčasťou programu bude aj predstavenie divadla ZáBaVKa i tvorivé dielne,“ doplnili organizátori.
