Križovatka ciest v Nitre smerom na Hlohovec sa zmení na okružnú

Nitra 6. júla (TASR) - Frekventovaná križovatka ciest smerujúcich z Nitry do Hlohovca a do Lužianok sa zmení na okružnú. Prestavbu pripravuje súkromná spoločnosť v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK).



Podľa Úradu NSK je súčasná križovatka nevyhovujúca. "Vzhľadom na dopravný význam križujúcich sa komunikácií a vysoké intenzity dopravy na nich je prekážkou plynulej a bezpečnej jazdy. Pre uspokojenie prepravných potrieb je nevyhnutné vytvoriť zodpovedajúci dopravný systém," uviedol úrad.



Krajské zastupiteľstvo už stavebný zámer odsúhlasilo. "Obe cesty sú vo vlastníctve NSK. Prestavba by sa týkala existujúcej ´téčkovej´ neriadenej križovatky medzi týmito cestami na okružnú križovatku, ktorá bude mať štyri vetvy," vysvetlil krajský poslanec Jozef Dvonč.



Ako doplnil, NSK nechá vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie i pre realizáciu stavby. "Naším cieľom je zlepšiť dopravnú obslužnosť tohto územia. Cesta na Hlohovec i komunikácia, s ktorou sa smerom do Lužianok stretáva, sa nedá riešiť inak, ako kruhovou križovatkou," dodal.



Presná výška investície na prestavbu križovatky zatiaľ nebola vyčíslená. Podľa Úradu NSK bude známa až na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. "Následne bude predložený materiál do Zastupiteľstva NSK, v ktorom budú vyčíslené náklady k jednotlivým stavebným objektom v rámci komplexnej stavby," doplnil úrad.