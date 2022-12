Nitra má na zimu pripravenú posypovú soľ i techniku

Nitra 1. decembra (TASR) - O údržbu komunikácií v Nitre sa budú počas zimy starať tri veľké sypače. Mesto má k dispozícii tiež 300 ton posypovej soli, ďalších 200 ton je objednaných. "Zároveň máme uzatvorenú rámcovú zmluvu na 1000 ton soli. Jej priemerná spotreba za sezónu je 600 až 700 ton," informovala radnica.



Súčasná inflácia sa dotkla aj cien posypového materiálu. Tento rok má mesto zmluvu na dodávky soli za cenu 191 eur za jednu tonu. "V porovnaní s minulou sezónou išla cena soli hore o takmer dvojnásobok, keďže vlani sme za jednu tonu zaplatili 93,60 eura," skonštatoval magistrát.



Tri veľké sypače, ktoré má mesto k dispozícii, budú počas zimy využívané predovšetkým na údržbu hlavných dopravných ťahov. "Doplní ich sedem malých sypačov. V prípade kalamít budú odhŕňaciu techniku nasadzovať aj naši zmluvní partneri. Mesto ich väčšinou využíva, ak napadne viac ako päť centimetrov snehu," vysvetlil mestský úrad.



Ako doplnil, pracovníci Strediska mestských služieb sú v nepretržitej 24-hodinovej pohotovosti od druhej polovici novembra do začiatku marca. Rozdelení sú do štyroch tímov po šesť ľudí, z ktorých je päť vodičov a jeden nakladač posypového materiálu. "S každou skupinou pracuje jeden dispečer. V prípade potreby je Stredisko mestských služieb schopné navýšiť kapacity až do približne 45 ľudí," uviedla radnica.