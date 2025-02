Nitra má pripravené desiatky investícií za takmer 27 miliónov eur

Nitra 21. februára (TASR) - Mesto Nitra pripravuje na realizáciu 43 nových investičných projektov v celkovej hodnote 26,9 milióna eur. Podľa primátora Mareka Hattasa sú plánované prakticky vo všetkých mestských častiach a týkajú sa rôznych oblastí. "Hovoríme o rekonštrukciách ciest a chodníkov, o školstve, športe, kultúre, modrej a zelenej infraštruktúre, ale napríklad aj o nájomnom bývaní," informoval primátor.



Medzi pripravovanými projektmi sú opravy komunikácií, revitalizácie mestských fontán a viacerých verejných priestranstiev. Počíta sa v nich aj s výstavbou nájomných bytov na sídlisku Chrenová, s rekonštrukciou bývalého kina Lipa, postavením novej materskej školy v mestskej časti Horné Krškany a rekonštrukciou školských zariadení. Pripravená je aj výstavba nových cyklotrás či skateparku na sídlisku Chrenová.



Ako zdôraznil primátor, pripravované projekty už majú schválené všetky potrebné povolenia, prípadne sú pred ich vydaním. Dôležité však bude nájsť na ne financie. Podľa Hattasa má mesto dostatok nástrojov, aby peniaze na svoj rozvoj získalo. "Investície môžeme financovať primárne z dvoch zdrojov. Tým prvým sú fondy Európskej únie. Pri ich čerpaní sme veľmi úspešní. Za rok 2023 sme na investície získali viac ako 28,5 milióna eur a na toto úspešné čerpanie by sme veľmi radi nadviazali," vysvetlil Hattas.



Ďalším spôsobom financovania je úver. Podľa primátora je aktuálna zadlženosť Nitry najnižšia v jej novodobej histórii. "Momentálne je to okolo 14 percent, takže máme dostatočný priestor na to, aby sme si vzali úver a financovali časť projektov z týchto peňazí. Treba však povedať, že hlavné slovo má mestské zastupiteľstvo. Pevne verím, že aj keď sa nezhodneme na veľa veciach, tak poslanci odhodia stranícke tričká a schvália patričné financovanie na tieto projekty tak, aby bol rozvoj nášho mesta naďalej udržateľný," skonštatoval Hattas.



Všetky pripravované projekty sú aj s vizualizáciami zverejnené na mestskej webovej stránke. Verejnosť sa s nimi môže zoznámiť a v ankete vybrať tie, ktoré by mali byť hotové čo najskôr. "Takýmto spôsobom chceme zapojiť do diskusie obyvateľov mesta. Nemôžeme začať realizovať naraz všetkých 43 projektov, výsledky ankety preto budú slúžiť ako zdroj dát pri určovaní investičných priorít," povedal Hattas.



Podľa viceprimátora Petra Mezeia už mestský úrad pracuje na desiatkach ďalších rozvojových projektov. "V rôznej fáze rozpracovanosti máme takmer 100 investičných akcií naprieč jednotlivými mestskými časťami a oblasťami mestského života," doplnil.