Nitra má schválený rozpočet, v mnohých oblastiach musí šetriť

Nitra 20. decembra (TASR) - Nitrianski mestskí poslanci v utorok schválili rozpočet mesta na rok 2023. Po viacerých úpravách a pozmeňovacích návrhoch bude Nitra v roku 2023 hospodáriť s príjmami a výdavkami v hodnote 91.962.840 eur. Mesto sa tak vyhne riziku rozpočtového provizória, no musí sa pripraviť na šetrenie vo viacerých oblastiach.



Hlavná kontrolórka Darina Keselyová vo svojom stanovisku pripomenula, že hospodárenie samosprávy budú v roku 2023 ovplyvňovať viaceré riziká, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť. "Ide hlavne o zvýšenie cien energií, nárast inflácie a zvýšený index spotrebiteľských cien. To všetko môže negatívne ovplyvniť výšku výdavkov a v priebehu roka spôsobiť nedodržanie rozpočtovej rovnováhy," skonštatovala Keselyová, podľa ktorej rozpočtové plánovanie negatívne ovplyvňuje aj neschválený štátny rozpočet.



Schváleniu rozpočtu Nitry predchádzali dlhé rokovania všetkých poslaneckých klubov. Podľa poslancov bol výsledkom kompromis, ktorý nie je dokonalý. "Bolo to náročné, je tu stále veľa premenných. Našou ambíciou bolo nejsť do rozpočtového provizória a neminúť celý rezervný fond do nuly, ale zachovať aspoň časť z neho na vykrývanie možných rizík," uviedol poslanec Štefan Štefek. "Všetci si uvedomujeme, že budúci rok bude ťažký. Som rád, že ľuďom vysielame signál, že aj na mestskom úrade sa bude šetriť a že politická rivalita išla pri schvaľovaní rozpočtu bokom. Chceme aj napriek úsporným opatreniam posunúť mesto ďalej aj v roku 2023," doplnil ho poslanec Pavol Obertáš.



Mesto sa na budúci rok musí pripraviť na šetrenie. To sa môže dotknúť verejného osvetlenia, mestskej hromadnej dopravy a ďalších oblastí. Ak sa v priebehu roka nenájdu dodatočné zdroje, môže radnica pristúpiť napríklad k zatváraniu športovísk pre verejnosť. "Na ilustráciu, na športoviská sme k 31. augustu 2022 minuli 390.000 eur. Na celý budúci rok je na tento účel vyčlenených 132.900 eur. Podobná situácia je aj pri bytových domoch, domoch opatrovateľskej služby a poliklinikách. Je možné, že nebudeme premýšľať iba o tom, ktoré objekty bude treba zatvoriť, ale či ich budeme schopní vôbec otvoriť. Napríklad objem peňazí, ktoré máme vyčlenené na letné kúpalisko, je taký malý, že ak sa nenavŕši, tak kúpalisko nebude za čo pripraviť na sezónu, a tobôž ho prevádzkovať," skonštatoval poslanec Miloš Dovičovič.



Ako v diskusii doplnil, výsledná dohoda na mestskom rozpočte je zlá, ale lepšia momentálne neexistuje. "Zlá je v tom, že s mnohými výdavkami, ktoré toto mesto a jeho obyvatelia potrebujú, ideme pod minimum. Ale iné východisko sme v tomto momente nemali a nemáme," dodal Dovičovič.