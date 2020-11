Nitra má záujem o odberné miesta aj v druhom kole testovania

Nitra 5. novembra (TASR) – Nitrianska radnica má záujem o zriadenie odberného mesta, na ktorom by sa ľudia mohli počas víkendu otestovať na ochorenie COVID-19. Aj napriek tomu, že okres Nitra nie je červený, podľa primátora mesta Mareka Hattasa je o testovanie záujem.



Ako uviedol, negatívny test na ochorenie COVID-19 potrebujú viaceré skupiny obyvateľov. „Jedna časť ľudí z pracovných, zdravotných alebo iných dôvodov nestihla prísť na odberné miesta počas uplynulého víkendu a rada by sa otestovala, aby mala benefity z toho, že má negatívny test. Druhá skupina ľudí potrebuje negatívny test pre prácu, pretože cestuje do iných okresov. Takže dopyt tu stále je a ja ako primátor budem rád, keď v Nitre budeme mať odberné miesto. Najskôr sa však musíme s ďalšími kompetentnými dohodnúť, kto bude mať čo na starosti,“ skonštatoval Hattas.



Podľa jeho slov samospráva ani pred druhým kolom testovania nemá dostatok informácií o jeho personálnom či finančnom zabezpečení. „Pokiaľ ide o informácie o odbernom mieste, tak trochu nešťastne pokračujeme v krízovom režime. To znamená, že nám chýbajú informácie a manažment nie je celkom dopracovaný. Momentálne nie sú jasné kompetencie a to, kto bude mať čo na starosti. Volali sme aj na okresný úrad a hneď, ako si vysvetlíme, kto bude platiť zdravotný personál, kto bude platiť administrátorov, budeme vedieť, koľko odberných miest spravíme v našom meste. Určite máme záujem minimálne o jedno odberné miesto, aby sa aj v Nitre mohli ľudia zadarmo otestovať,“ skonštatoval Hattas.