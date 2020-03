Nitra 19. marca (TASR) – Nitrianska radnica vydezinfikuje obe mestské polikliniky. S prácami sa začne v piatok (20. 3.). Ako prvá sa o 14.00 h vyčistí poliklinika na sídlisku Chrenová a o 17.00 h na sídlisku Klokočina.



Podľa magistrátu ide o preventívne opatrenie, ktoré má zabrániť šíreniu nového typu koronavírusu. „Dezinfikovať budeme povrchy spoločných priestorov, teda hlavne čakárne, toalety, výťahy, schodiská a podobne. Za ostatné priestory zodpovedajú lekári, ktorí si ich prenajímajú. V tejto súvislosti prosíme všetkých, a to hlavne z polikliniky na Chrenovej, kde sa začína s dezinfekciou skôr, aby v piatok najneskôr do 14. hodiny odišli z polikliniky,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek. Podľa jeho slov sa aplikovanie dezinfekcie nedá vykonávať počas prítomnosti pacientov a zdravotníckeho personálu.



V spolupráci s mestským podnikom Službyt vykoná práce súkromná firma z Nových Zámkov, ktorá sa špecializuje na dezinfikovanie zdravotníckych zariadení. „Celý zákrok trvá odhadom tri hodiny. V pondelok sa do oboch našich polikliník dostane verejnosť bez obmedzení, fungovať budú v štandardnom režime,“ dodal Holúbek.