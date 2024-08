Nitra mení organizáciu dopravy v Starom meste

Nitra 23. augusta (TASR) - Mesto Nitra mení organizáciu dopravy na Osvaldovej ulici v Starom meste. Ulicu pri mestskej polícii zjednosmernilo, jazdiť sa po nej bude len v smere z Klokočiny do centra mesta. Pre cyklistov je zachovaná obojsmerná premávka, upozornil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Radnica týmto opatrením vytvorila dve desiatky nových parkovacích miest v centre mesta. "Pôvodne tu bolo 18 parkovacích miest, teraz tu zaparkuje celkovo až 37 áut. Zvýši sa komfort obyvateľov v tejto lokalite," skonštatoval Holúbek. Zjednosmernenie ulice zároveň pomôže upokojiť rezidenčnú lokalitu od tranzitu, tvrdí hovorca. Chodník pre chodcov zostane zachovaný v plnej šírke.



Osvaldovu ulicu mnohí obyvatelia využívajú ako skratku pri ceste z najväčšieho nitrianskeho sídliska Klokočina do centra mesta. Vyhnú sa tak frekventovanej svetelnej križovatke Hollého - Štúrova. "Tento smer jazdy sme aj preto zachovali. Prejazd ulicou v opačnom smere na Klokočinu už nie je možný," povedal Holúbek. Krátky úsek Osvaldovej ostane obojsmerný, čo umožní mestským policajtom vjazd policajných vozidiel do priestorov stanice.