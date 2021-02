Nitra chce školy otvárať v marci

Nitra 19. februára (TASR) – Mesto Nitra plánuje v marci otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Ako informovala radnica, škôlky sa podľa záujmu rodičov otvoria od 1. marca. Školy otvorí mesto po jarných prázdninách 8. marca.



V týždni od 22. do 28. februára tak zostanú mestské školské zariadenia ešte zatvorené. „Školy v tomto týždni odporúčali ponechať zatvorené krízový štáb mesta Nitra, Bezpečnostná rada okresu Nitra a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,“ oznámil mestský úrad.



Do konca februára preto v Nitre zostanú otvorené iba škôlky a školské kluby pre tie deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne im povaha ich práce neumožňuje pracovať z domu. „Tieto deti budú môcť chodiť do škôlok aj školských klubov aj počas budúceho týždňa,“ doplnil magistrát.