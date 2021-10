Registráciu do nitrianskeho Vianočného mestečka ukončia tento víkend

Nitra 15. októbra (TASR) – Záujemcovia, ktorí chcú byť súčasťou nitrianskeho Vianočného mestečka, majú už iba víkend na to, aby sa zaregistrovali. Ako informovala radnica, registrácia bola zverejnená 29. septembra a končí sa 18. októbra napoludnie. „Prihlasovanie je dostupné cez elektronický registračný formulár,“ uviedol mestský úrad.



Vianočné trhy sú súčasťou projektu Adventná Nitra a Silvester 2021. Tento rok budú vyzerať inak ako v minulých ročníkoch. Ich program by nemal byť sústredený iba na Svätoplukovo námestie, ale bude sa konať aj na Vŕšku. „Naším zámerom je vytvoriť komornejšiu atmosféru a viaceré pódiá pre hudobnú produkciu, aby sme vedeli využiť aj nové moduly a sedenia inštalované na Svätoplukovom námestí a zároveň sa prispôsobiť aktuálnemu covidovému automatu,“ uviedla pred časom vedúca odboru kultúry Dagmar Bojdová.



Vianočné trhy a nadväzný kultúrny program sa bude konať v období od 28. novembra do 23. decembra, samostatný program je pripravený na Silvestra. „Na celkovú podobu Vianočného mestečka bude mať vplyv záujem predajcov v stánkoch. Samozrejme, že sa všetko pripravuje aj v nadväznosti a v kontexte aktuálnych platných pandemických opatrení a tiež v súlade s platným semaforom pre kultúrne podujatia,“ vysvetlila Bojdová.