Nitra od pondelka 1. marca otvorí materské školy

Nitra 25. februára (TASR) – V Nitre sa od pondelka 1. marca otvoria všetky mestské materské školy. Radnica však rodičov vyzvala, aby dôsledne zvážili zdravotnú situáciu vo svojich domácnostiach.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre skonštatoval, že v Nitrianskom okrese dochádza k miernemu zlepšeniu pandemickej situácie. V týždni od 1. do 7. marca bude Nitra zaradená do bordového, čiže tretieho stupňa varovania. Podľa Covid automatu tak môže samospráva nariadiť otvorenie materských škôl. „Okrem toho v uplynulých týždňoch prebehlo aj očkovanie učiteľov a riziko prenosu nákazy tak bude nižšie,“ pripomenul Henrich Varga z mestského úradu.



Situácia sa v posledných dňoch pomerne stabilizovala aj podľa primátora Mareka Hattasa. „Rodičom preto chceme dať možnosť umiestniť deti do predškolských zariadení. Uvedomujeme si, že tlak, ktorý je na nich v posledných mesiacoch vyvíjaný, je často neúnosný,” skonštatoval primátor.



Podľa radnice je záujem o umiestnenie detí do škôlok mierne nad hranicou päťdesiat percent. Učiteľov má mesto momentálne k dispozícii dosť. „Z viac ako 260 pedagogických zamestnancov materských škôl je zaočkovaných vyše 60 percent, ďalší na vakcínu čakajú a takmer 70 ľudí COVID-19 prekonalo. V snahe o zabezpečenie čo najpriaznivejšieho prostredia v materských školách sa tento mesiac zakúpilo dvadsaťsedem germicídnych žiaričov na dezinfekciu vzduchu,“ uviedla vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Nitre Mária Orságová.



Mesto očakáva, že pre jarné prázdniny bude záujem o umiestnenie detí do škôlok menší, ako hovoria čísla. Úlohu môže zohrať aj upozornenie RÚVZ, že po aktuálnej stabilizácii sa situácia bude opäť mierne zhoršovať. Radnica preto vyzýva k opatrnosti a žiada rodiny, ktoré žijú v domácnostiach s osobami z rizikových skupín, aby umiestnenie detí do škôlok dôsledne zvážili.



Magistrát rozhoduje aj o otvorení prvého stupňa základných škôl po jarných prázdninách, teda od 8. marca. Rozhodnutie bude závisieť od vývoja pandemickej situácie počas budúceho týždňa a podľa toho, či sa Nitra udrží v bordovom pásme Covid automatu.