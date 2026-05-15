Nitra oslávi výročie rekonštrukcie parku aj deň detí
Autor TASR
Nitra 15. mája (TASR) - Mesto Nitra pripravuje oslavy druhého výročia rozsiahlej revitalizácie Starého parku na Sihoti, ktoré spojí aj s Medzinárodným dňom detí. Ako informovala radnica, podujatie sa bude v parku konať 31. mája so začiatkom o 10.00 h.
Program ponúkne hudobné vystúpenia a rôzne tvorivé aktivity. „Pripravený je zaujímavý minimarket, kreatívne zóny, piknik, interaktívne aktivity aj tanečné a divadelné predstavenie. Návštevníci sa môžu tešiť na sprievod mažoretiek i program základnej umeleckej školy Art Pegas,“ uviedli organizátori.
Popoludní je pripravená Veselá cirkusová škola a divadelné predstavenie Cisárove nové šaty. „Nasledovať bude tanečná škola a koncert Michala Chrenka s kapelou. Súčasťou programu sú aj viaceré tvorivé, hravé, zábavné i poučné aktivity, ktoré pre vás pripraví Kreatívne centrum Nitra, Mestská polícia Nitra, Lesy SR a ďalšie organizácie,“ doplnila radnica.
Obnova Starého parku v Nitre bola ukončená v roku 2024 a stála viac ako šesť miliónov eur. Väčšinu nákladov mesto hradilo z európskych fondov. Autorom architektonického riešenia aj projektu je Ateliér Krejčiříkovi. Park získal v roku 2024 Cenu za nápaditý architektonický koncept v rámci súťaže Stavba roka. Vlani dostal aj titul Park roka 2025 ako najvyššie ocenenie v súťaži, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Tento rok bol park nominovaný na medzinárodné ocenenie BIG SEE Make Sense Awards.
