Nitra otvára od pondelka centrum pre deti rodičov v prvej línii

Nitra 15. mája (TASR) – Mesto Nitra chce od pondelka (18. 5.) otvoriť centrum pre deti rodičov v prvej línii v núdzovom stave. Zriadené bude v Materskej škole Párovská pre deti od troch do šiestich rokov a v školskom klube detí na Základnej škole Tulipánová pre deti od šiestich do 11 rokov, informoval o tom hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Priestory pre centrum sú podľa slov hovorcu mesta pripravené, zabezpečené je aj stravovanie. „Variť sa bude v Materskej škole Párovská. V obedároch, ktoré sme stiahli zo Základnej školy Krčméryho, ktorá varí pre celiatikov, ich budeme voziť na Tulipánovú,“ spresnil Holúbek.



Podmienky dočasného prijatia do svojich zariadení má radnica pripravené, v súčasnosti čaká na vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, ktoré by malo prísť počas piatka. Otvorené by mali byť dve oddelenia materskej školy, kde by malo byť umiestnených 11 detí, a jedno oddelenie školského klubu detí so šiestimi žiakmi.