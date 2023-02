Nitra otvorí centrum pre vojnových utečencov

Nitra 28. februára (TASR) - Mesto Nitra v spolupráci s UNICEF-om a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vo štvrtok 2. marca otvorí zariadenie Blue Dot COMIN. Ide o centrum pre vojnových utečencov, ktoré je určené hlavne pre rodiny, matky s deťmi a pre ľudí z ohrozených skupín, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom.



Podľa slov hovorcu mesta Tomáša Holúbeka je Nitra mestom, ktoré vlani zažilo po Bratislave najväčší príliv vojnových odídencov z Ukrajiny. "Vznik Blue Dot COMIN v Nitre rok po vypuknutí vojny na Ukrajine je preto logickým vyústením kontinuálnej snahy mesta Nitra pomáhať ľuďom sužovaným vojnovým besnením. Po Bratislave, Košiciach a Michalovciach je Nitra štvrtým mestom, kde takéto centrum vzniklo," uviedol Holúbek.



Utečencom z Ukrajiny pomáha v Nitre už rok Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN. Ako sa uvádza v správe o jeho činnosti, od marca do novembra 2022 poskytlo vyše 31.000 asistencií ľuďom, ktorí ušli pred vojnou. Poskytnuté služby zahŕňali pomoc pri registrácii odídencov a hľadaní ubytovania. Ich súčasťou bola aj potravinová a materiálna pomoc, asistencia pri urgentnej zdravotnej starostlivosti, pri umiestňovaní detí do škôl a pri riešení rôznych krízových situácií.



Ako pred časom uviedla koordinátorka integrácie cudzincov na mestskom úrade Ivona Fraňová, v Nitre je v súčasnosti približne 4800 odídencov z Ukrajiny. Väčšinu z nich tvoria ženy, deti a starší ľudia, mužov je okolo desať percent. Podľa jej slov je rozdiel v zložení odídencov v prvej a v druhej vlne, keď už do mesta začali častejšie prichádzať aj celé rodiny i s mužmi.